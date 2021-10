E’ accaduto poco fa, ancora non si conoscono le condizioni della vittima che, probabilmente stava attraversando la strada

MARCIANISE Stava probabilmente attraversando la strada quando è stato travolto da una moto. E’ accaduto un’ora fa a Marcianise, in via Kennedy, all’angolo con via Milano. La persona ferita è stata subito soccorsa dai passanti e successivamente un’ambulanza l’ha subito trasportata in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni.