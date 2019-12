Investito sullo scooter dopo la lite al bar. E’ giallo sul complice presente in auto con De Rosa

SPARANISE – Ultima udienza dell’anno, questa mattina, per il processo che vede imputato Donato De Rosa, di Sparanise, accusato del tentato omicidio di S.D.R., all’epoca dei fatti, 17enne di Francolise, investito in sella al suo scooter dall’uomo, dopo una lite avvenuta in un bar.

Ad essere ascoltato, un cugino della vittima che ha raccontato di una telefonata con un conoscente, poco dopo l’investimento. Durante il colloquio telefonico è uscita fuori la frase “lo hanno buttato sotto”, confermando che nell’auto c’era più di una persona. Questo paventerebbe della responsabilità anche per il complice dell’imputato.

E’ stata ascoltata anche la zia di De Rosa che ha confermato la lite. De Rosa, dopo la rissa al bar, andò a casa dell anonna che notò il volto tumefatto e scattò delle foto. Prossima udienza a metà febbraio 2020.