Iolanda, stroncata dal COVID a 34 anni: “Ora sei accanto al tuo papà”. L’appello ai giovani: “Restate a casa”

VILLA LITERNO – Ha gettato tutti nello sconforto la morte di Iolanda Mele, 34 anni, deceduta dopo aver contratto il coronavirus. La notizia è rimbalzata ieri improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno nel suo paese, Villa Literno.

Il sindaco Nicola Tamburrino ha lanciato un appello ai ragazzi: “Chiedo ai giovani di comportarsi in maniera responsabile, ad essere rispettosi della propria e altrui salute: Restare a casa, evitare gli spostamenti se non strettamente necessari”, aveva scritto al termine del lungo messaggio social nel quale annunciava la triste notizia della scomparsa della 34enne.

Ecco alcuni dei “pensieri” dei suoi concittadini in ricordo di Iolanda: “Meritavi tutto il bene di questa vita ma la vita è cattiva. Ti ha portato via troppo presto da questo mondo privo di maschere e volti cattivi. Riposa in pace.”; “Ci ha lasciato troppo presto. Ora sei accanto al tuo papà”.