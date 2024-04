Irregolarità urbanistiche: chiude il Botaniko, il ritrovo della “Caserta bene”

CASTEL MORRONE – Irregolarità urbanistiche tali da non permettere di svolgere l’attività di ricezione in maniera sicura per il pubblico: chiuso il Botaniko.

Il locale, situato sulla strada provinciale per Biancano, in tenimento di Castel Morrone, che in breve era diventato punto di ritrovo della ‘Caserta bene’ è stato oggetto di una lunga attività ad opera degli uffici Suap del Comune di Castel Morrone.

In seguito alla lunga ed articolata istruttoria, è stato il comandante dei vigili urbani, il capitano Pietro Casapulla, ad affiggere i sigilli al fabbricato che così, in questo inizio stagione, chiude i battenti.