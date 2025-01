RILEGGI IL LIVE. JUVENTUS NG-CASERTANA 1-0. Guerra si conferma la bestia nera dei falchetti, terza sconfitta consecutiva per i rossoblu’. LA DIRETTA

FINE SECONDO TEMPO

93′ Lite in campo, ammoniti Faticanti, Capasso e Carretta

90′ Annunciati 3′ di recupero

87′ Ultimi cambi per Iori: dentro Capasso e Iuliano per Damian e Collodel

86′ OWUSU! FA TUTTO DA SOLO, SALTA L’INTERA DIFESA ROSSOBLU’ MA FALLISCE DAVANTI A ZANELLATI, GRAN GIOCATA DELL’ATLETA BIANCONERO

84′ PROIA! GIRATA DI TESTA CHE TERMINA DI POCHISSIMO FUORI. ARREMBAGGIO CASERTANA

83′ Ammonito Macca

80′ GOL JUVENTUS! SINISTRO DI GUERRA SULLA SPONDA DI TESTA DI PUZCKA CHE BATTE ZANELLATI E MANDA IN VANTAGGIO LA SQUADRA DI BRAMBILLA. DOPO LE NUMEROSE OCCASIONI AVUTE IL NUMERO 17 RIESCE A FINALIZZARE

79′ Collodel lascia spazio a Bakayoko, secondo cambio della Casertana

78′ COLLODEL! RACCOGLIE LA SPONDA DI VANO SUL CROSS DI PROIA E DAVANTI LA PORTA SI DIVORA IL GOL MANCANDO LA GIRATA

74′ Primo cambio anche per Brambilla: Owusu dentro per Palumbo

70′ Ammonito Paglino

63′ Primo cambio per Iori: Proia prende il posto di Deli

60′ Puzcka va in porta da punizione di distanza siderale, Zanellati respinge in corner

52′ Tiro di Deli, Daffara è pronto a bloccare

50′ DAMIAN! DESTRO A GIRO DA FUORI AREA CHE SI STAVA INSACCANDO SOTTO LA TRAVERSA, DAFFARA COMPIE UN MIRACOLO IN TUFFO

48′ Comenencia mette in mezzo, non riesce nell’anticipo Guerra

SECONDO TEMPO INIZIATO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Annunciato 1′ di recupero

45′ Ammonito Vano per proteste dopo le lamentele per un eventuale fallo di mano in area avversaria

37′ Suggerimento in area di Guerra per Afena Gyan, Kontek anticipa l’attaccante ghanese che finisce a terra tra le proteste bianconere

33′ Tiro dalla distanza di Palumbo, blocca Zanellati

27′ ANCORA GUERRA! CROSS DI COMENENCIA, GUERRA ANTICIPA TUTTI CON LA DEVIAZIONE DI SINISTRO CHE SUPERA LA TRAVERSA

23′ MULAZZI! LAMPO DELL’ESTERNO DI BRAMBILLA CH DALLA DESTRA LASCIA PARTIRE IL TIRO. MOLTO BRAVO ZANELLATI A RESPINGERE

14′ Afena Gyan prova a mettere in mezzo dalla linea di fondo, Kontek anticipa bene e sventa una potenziale occasione per i bianconeri

6′ GUERRA! AFENA GYAN FA DA TORRE E INNESCA LO SCATTO DEL NUMERO 17 CHE APPENA ENTRATO IN AREA LASCIA PARTIRE UN MANCINO SFIORANDO IL PALO DI ZANELLATI. LAMPO JUVENTUS

3′ Tiro da fuori di Mulazzi, gittata alle stelle

1′ Ottimo recupero palla di Vano in posizione avanzata, ne approfitta Deli per la conclusione. Pallone fuori misura

1′ Al via il match!

Le formazioni ufficiali:

Casertana (3-4-2-1): Zanellati; Heinz, Gatti, Kontek; Paglino, Collodel, Damian, Falasca; Deli, Carretta; Vano. All. Manuel Iori

Juventus Next Gen (4-4-2): Daffara, Mulazzi, Scaglia, Gil Puche, Puczka, Macca, Faticanti, Palumbo, Comenencia, Afena-Gyan, Guerra.

All. Massimo Brambilla.

Torna in campo la Serie C e con essa la Casertana di mister Iori, forte del nuovo acquisto in attacco con l’arrivo di Vano che può cercare di risolvere le problematiche avute fin qui con i terminali offensivi.