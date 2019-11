Kfc apre al Centro Campania e cerca personale. ECCO QUANDO E COME CANDIDARSI

MARCIANISE (red.cro.) – Al posto di Casa Clerici, nella seconda metà di dicembre aprirà KFC, la catena di ristorazione statunitense specializzata in pollo fritto. Si tratta dell’acronimo di Kentucky Fried Chicken, letteralmente “pollo fritto del Kentucky” che viene preparato secondo una ricetta tenuta segreta sin dalla sua creazione, che in base a quanto dichiarato dalla società, è costituita da 11 erbe e spezie. Kfc ricerca 10 persone come team member-cook e 30 persone come team member. Chiunque fosse interessato,può inviare la propria candidatura nell’apposita sezione del sito di Kfc.