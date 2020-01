CAPODRISE/PORTICO – Hanno portato via tutti i soldi presenti nel cambiamonete e nelle slot all’interno del bar nella stazione di servizio, a Capodrise, di proprietà nella famiglia Massaro. L’esercizio commerciale è di proprietà della famiglia di Gerardo Massaro, in passato sindaco di Portico di Caserta, attualmente consigliere comunale di minoranza. I membri della banda sono i gli ormai noti ladri dell’Audi, in guida ad una A4.