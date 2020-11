La banda di ladri dei finestrini d’auto colpisce ancora. Prese di mira via Dante e via Pacifico

LUSCIANO (Christian e Lidia de Angelis) – Lusciano da mesi è stata presa di mira da una banda di ladri specializzata nel rompere i finestrini delle auto in cerca di oggetti vari, più o meno di valore. Sono decine le denunce e le segnalazioni delle vittime. Le strade più colpite con decine di questi episodi sono via Dante e via Pacifico, ma non solo. Stando ad alcune indiscrezioni pare che le telecamere di un noto ristorante della zona abbiano ripreso due ragazze commettere tali crimini. E’ possibile che le due giovani non agiscano da sole ma appartengano addirittura a gruppi organizzati, Tale crimine crea diversi danni poiché, oltre al costo della merce sottratta, va ad aggiungersi anche quello della riparazione piuttosto onerosa degli stessi finestrini.