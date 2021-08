LA BOTTA DI CALORE. Tenta il furto in bar, aggredisce i clienti e poi finge di svenire in strada mandando il traffico in tilt

GRICIGNANO D’AVERSA – Prima ha cercato di rubare dei prodotti, poi ha aggredito alcune persone fino a che si è steso sulla carreggiata mandando il traffico in tilt.

E’ accaduto nella serata di ieri, 8 agosto, nella stazione di servizio situata davanti alla villa comunale di Gricignano. Protagonista un immigrato di origine africana che, intorno alle 20.45, in evidente stato di alterazione psicofisica, è entrato nel bar per impossessarsi di quello che gli capitava sotto mano.

Al richiamo degli addetti si sono accesi gli animi, tanto che l’uomo si è scagliato anche contro gli stessi dipendenti e alcuni clienti del bar, per poi essere allontanato. A quel punto, fingendo un malore, si è “coricato” sull’asfalto creando una coda di auto in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che, senza provocare danni all’uomo, sono riusciti a portarlo via e a condurlo negli uffici del commissariato di Aversa e informare l’autorità giudiziaria per i conseguenti provvedimenti.