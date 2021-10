La casertana Olimpia Abbate è il nuovo questore di Pistoia

Caserta – La casertana Olimpia Abbate è da oggi il nuovo questore di Pistoia, in sostituzione dell’uscente Giovanni Battista Scali trasferito a Rovigo. Peraltro, nel capoluogo toscano la dirigente di polizia troverà un’altra conoscenza casertana nel prefetto Gerlando Iorio, che per molti anni ha prestato servizio presso la prefettura di Caserta fino alla qualifica di viceprefetto vicario.

La dottoressa Abbate ottiene con questo incarico l’ennesima affermazione di una lunga, articolata e significativa carriera, condotta sempre in prima linea in compiti operativi.

I lettori certamente la ricorderanno nella veste di brillante capo della Squadra Mobile di Caserta per molti ed impegnativi anni, alla guida della quale fu nominata nel 2001.

Durante il difficile periodo casertano, dirigeva numerosissime operazioni di polizia giudiziaria, sviluppate anche all’estero, come in Olanda, Spagna, Germania e Polonia. Tra i suoi tanti successi, frutto di un lavoro di alta intelligence, si possono ricordare l’arresto di Francesco Carfora avvenuto in Germania (condannato nel processo Spartacus), quello di Domenico Bidognetti (figlio del boss Francesco) o quello di Francesco Schiavone junior (detto ‘Cicciariello’). Numerose sono state anche le sue inchieste condotte sugli intrecci tra camorra e politica casertane.

Nel 2016 il trasferimento alla questura dell’Aquila con l’incarico di vicario del questore, sede in cui permaneva sino alla promozione nel dicembre del 2019 ed alla conseguente nomina a dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria della Campania, ufficio generale che ha lasciato ieri.