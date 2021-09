La Cassazione annulla l’ordine d’arresto per Vincenzo Ferri

FRIGNANO – La Cassazione ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare per Vincenzo Ferri, dunque, gli atti tornano al Tribunale del Riesame. Ferri, accusato di concorso esterno in associazione camorristica, venne coinvolto nell’inchiesta dei R. O. S. di Napoli coordinati dalla D.D.A. partenopea che portò all’arresto degli imprenditori Raffaele Pezzella di Casal di Principe e Tullio Iorio di San Cipriano d’Aversa ritenuti attigui al clan camorristico casalese per intercessione dei quali riuscirono a mettere le mani sugli appalti pubblici della Provincia di Caserta.