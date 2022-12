La città dice addio alla regina della pizza Lidia Perrotta

E’ deceduta ieri, 19 dicembre, all’età di 88anni, la celebre panificatrice nota, a Roccamonfina e non solo, come “Lidia a panettera”, titolare di “La crosta d’oro”.

ROCCAMONFINA E’ venuta a mancare ieri, 19 dicembre, all’età di 88anni, la celebre panificatrice di Roccamonfina, Lidia Perrotta, vedova di Antonio Roberti e nota, a Roccamonfina e non solo, come “Lidia a panettera”, titolare di “La crosta d’oro”. I funerali si terranno domani, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Roccamonfina, alle ore 10.

“Saper fare il pane”: un’antica arte che nasce migliaia di anni fa e che ogni giorno si evolve avvicinando la tradizione del gusto al lavoro dei giorni nostri. A partire dal 1963 La crosta d’oro sforna prodotti di altissima qualità – è scritto sul sito del locale – utilizzando tecniche di impasto che rispettano la tradizione, con lunghe lievitazioni utilizzando solo lievito madre e cuocendo il tutto in forni a legna. Lidia Perrotta eredita la passione per quest’arte dal marito e inizia a panificare in un piccolo forno adiacente alla sua abitazione lavorando con passione e tanto sacrificio, tra farina, amore e fantasia nasce: “A pizz’ e Lidia” la famosa focaccia al pomodoro che ancora oggi è il pilastro più importante del panificio. Due suoi figli: Daris Roberti e Maria Pia, da sempre curiosi, hanno affiancato la madre e imparato ogni segreto di questo magico lavoro, capitanando oggi il panificio.