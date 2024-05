La Dea Bendata bacia due comuni del casertano

Lo riporta Agipronews

TRENTOLA DUCENTA/MADDALONI – 10eLotto sorride alla Campania. Nell’estrazione di giovedì 23 maggio, come riporta Agipronews, centrato un tris di vincite per un complessivo di oltre 25 mila euro: a Maddaloni, vinti 10 mila euro con un 6 Doppio Oro a cui si aggiungono i 9 mila euro di Trentola Ducenta con un 4 e l’1 Oro da 6.300 euro messo a segno a Pompei, in provincia di Napoli. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,5 miliardi di euro dall’inizio del 2024.

Lotto, a Napoli quaterna da 36 mila euro

Campania a segno con il Lotto. Nel concorso di giovedì 23 maggio, come riporta Agipronews, da segnalare una vincita da 36mila euro a Napoli, grazie alla quaterna 3-12-25-75 giocata su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 511,5 milioni in questo 2024.