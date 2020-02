La denuncia di una madre: “Mio figlio e i suoi amici aggrediti a calci e pugni in centro a CASERTA. Salvati da un barista”

CASERTA – (Christian e Lidia de Angelis) Baby gang aggredisce e picchia coetanei e senza tetto, è emergenza in città. Da tempo un gruppo di adolescenti di 15 anni, sbandati e delinquentucci, semina panico e violenza in città. L’altro giorno, l’ultimo episodio che li ha visti protagonisti di un pestaggio a danno di un ragazzino e dei suoi amici, senza motivo che passeggiava in Centro, è stato preso di mira dalla gang che lo ha picchiato con calci e pugni. I giovani, vittime del pestaggio, sono stati salvati da un titolare di un bar che li ha accolti all’interno dell’esercizio commerciale allontanando gli aggressori.

La madre di Giuseppe, vittima del pestaggio, ha sporto denuncia per l’accaduto e si cercano immagini e testimoni per identificare i delinquentucci. A denunciare l’accaduto la madre della vittima che sui social ha reso noto questo, Flora D M: “Buon giorno ieri al centro di Caserta un gruppo di adolescenti di circa 15 anni hanno aggredito senza alcun motivo ma per “gioco” a calci e pugni mio figlio e i suoi amichetti che stavano facendo una semplice passeggiata al Centro.Tutto questo nell’indifferenza generale, il centro era gremito di persone. Sembra che questa “moda” di aggressioni gratuite di stia diffondendo un po’ ovunque. Mio figlio e gli amichetti non conoscono gli aggressori per cui è anche difficile identificarli e non so se al centro di Caserta ci siano telecamere che abbiano potuto riprendere l’accaduto. Avevo io stessa spronato Giuseppe ad uscire anziché stare a casa davanti alla play ma adesso come posso stare tranquilla? Se lo hanno puntati non escludo che possa riaccadere. Un ringraziamento al gestore del Bar che li ha accolti all’interno del locale allontanando gli avventori e facendo chiamare loro i genitori.”

Centinaia in pochi minuti i commenti di altri cittadini che supportano l’accaduto e confermano che da tempo questi balordi agiscono con le medesime modalità.