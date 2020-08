MADDALONI – “Stanotte (ndr, alcune notti fa) alle 3 sono andato a comprare una scatola di Bentelan per il mio bambino, che in genere pago circa 2.50 euro. Mi è costata 10 euro a causa della maggiorazione per il notturno. A mio dire, è stata una rapina!”

Questo quanto denunciato da un cittadino di Maddaloni in relazione alla farmacia comunale.