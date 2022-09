La Domenica di Don Galeone. Cosa spinge, verso Gesù, le folle del suo tempo e gli uomini e le donne di oggi? 

XXIII Domenica T.O. (C) – 4 settembre 2022

La fede comporta una scelta radicale

Prima lettura Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? (Sap 9,13). Seconda lettura Accoglilo non più come schiavo, ma come un fratello carissimo (Fm 9, 19). Terza lettura Chi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo! (Lc 14, 25).

La domenica “della croce di Cristo”. Il Vangelo di Luca è la descrizione del viaggio di Cristo verso Gerusalemme, città santa, terra di martirio e di gloria. Luca vuole presentare l’intera vita cristiana come un andare con Gesù e come Gesù verso la croce e la risurrezione. È il tema della “sequela Christi”. Da buon regista, Luca organizza tutto il materiale attorno a questo leit motiv, autentico filo d’Arianna nel suo Vangelo. Il discepolo segue il Maestro, porta la propria croce, rinunzia agli averi. Abbiamo due massime (“Se uno viene a me e non odia … Chi non porta la sua croce”), commentate da due esempi (“Chi vuole costruire una torre … Chi sta per fare una guerra”); sono presenti anche in Matteo, ma con più sfumature; Luca è più radicale con quella sua frase: “portare ogni giorno la croce”.

Noi cerchiamo la vita, non la morte, e la croce non evoca, purtroppo, l’idea di salvezza. Certe

forme di mortificazione, di penitenze non hanno reso un buon servizio al Vangelo! Il cristiano non

aspira al dolore (nemmeno Gesù lo ha cercato!), ma all’amore. Tuttavia, quando l’amore è “vissuto

fino alla fine” (Gv 13,1) giunge al dono della vita. Ecco perché la croce, da segno di morte, diviene

simbolo di vita. Fino alla fine del III secolo, i simboli del cristiano erano l’àncora, il pescatore, il

pesce, mai la croce. Sarà a partire dal IV secolo, con il ritrovamento dello strumento del supplizio

di Gesù da parte di S. Elena, che la croce diverrà simbolo di vittoria, non sui nemici di Costantino a

Ponte Milvio, ma sulla morte e su tutto ciò che fa morire. Scegliere la croce è scegliere la vita. Ma

non è facile da capire!

Di fronte ai “grandi numeri”, alle “folle oceaniche” Gesù, invece di rallegrarsi, si preoccupa.

Immagina i suoi discepoli come un “piccolo gregge” (Lc 12,32), come un po’ di sale (Mt 5,13) o di

fermento (Mt 13,33), come un granello di senape (Mt 13,31). Egli rimane stupito al vedere che “era

molta la gente che andava con lui” (v.25). Forse c’è stato un equivoco, forse le folle hanno

frainteso le sue parole. Allora si volta e comincia a spiegare che cosa comporta la scelta di essere

suoi discepoli.

Gesù fa tre richieste, molto dure, che si concludono con il medesimo, severo ritornello: “non può

essere mio discepolo!” (vv. 26.27.33). Sembra quasi che voglia allontanare le persone, più che

attirarle. Il brano è stato applicato spesso alla vocazione monastica. In realtà è diretto alle folle che

vanno con lui, e rivolto a tutti coloro che vogliono essere cristiani. Luca vuole indirizzare le parole

di Gesù ai numerosi convertiti delle sue comunità, i quali sono attratti dal Maestro, provano

simpatia per lui e per il suo messaggio, ma sono anche tentati di «addomesticare» il Vangelo. Le

condizioni che Gesù pone sono chiare e non sono trattabili, niente se e niente ma!

> La prima: “Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le

sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo!” (v. 26). Gesù usa sempre immagini

molto forti. Non vuole che qualcuno si faccia delle illusioni. Abbiamo sentito, qualche domenica fa,

dichiarazioni molto forti (Lc 9,57-62; Mc 9,43-47). Tuttavia, non era mai arrivato ad affermare che

è necessario odiare i propri familiari e addirittura la propria vita. Com’è possibile? Il cristiano è

colui che ama tutti, anche i nemici. Quando Gesù parla di odio, si riferisce ai tagli netti che è necessario fare quando si tratta di rimanere fedeli al Vangelo. Odiare significa avere il coraggio di rompere anche i legami più cari, quando costituiscono un impedimento a seguire lui. Questi distacchi possono venire classificati come «odio», ma sono gesti coraggiosi di autentico amore.

> La seconda condizione: “Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere

mio discepolo!” (v. 27). Questa frase viene interpretata spesso come un invito a sopportare con

pazienza le contrarietà; altre volte è intesa come un invito a mortificarsi, a fare dei sacrifici. Gesù

non fa una richiesta di rassegnazione, ma di disponibilità a testimoniare la propria fede. Il martirio

è un’eventualità da mettere in conto!

> La terza condizione: “Chiunque di voi non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio

discepolo!” (v. 33). Non si tratta di dare qualche spicciolo in elemosina. Bisogna rinunciare a tutto.

Non è uno scherzo! Per rendere praticabile questa richiesta è stata escogitata un’infelice

soluzione. Si è cominciato a parlare di istituti di perfezione (i religiosi, i monaci, le suore) che –

prendendo i voti – si impegnano a praticare integralmente la povertà. I cristiani semplici possono,

invece, continuare a possedere e amministrare i loro beni, ma devono rassegnarsi a essere

cristiani imperfetti, di serie B. La richiesta di rinuncia totale ai beni non è rivolta solo a qualcuno,

ma a chiunque viene a Gesù.

“Chi non odia la propria vita …”. Noi non possiamo vivere felici senza avere una buona

immagine di noi stessi. Ce lo insegnano la psicologia e la psicanalisi. Per essere felici dobbiamo

superare ogni conflitto interiore, il nostro comportamento dev’essere gratificante, soprattutto non

dobbiamo avere sensi di colpa. Guardandoci allo specchio, vogliamo vedere l’immagine di un

vincitore, non importa quanti morti o feriti abbiamo lasciato sul campo. È la legge della

sopravvivenza. Inutile, dannoso avere rimorsi! Ci insegnano da ogni cattedra ad amarci,

nonostante i nostri vizi e peccati, che non si chiamano più così, ma Ego, cioè io. La nostra

personalità è una perfetta macchina per la vittoria. Perciò non sopportiamo il dubbio, la sconfitta.

Grazie ai manuali del successo facciamo apprendistato per il suicidio. Né gli analisti né i manuali ci

potranno salvare, Siamo diventati il nostro solo e ultimo dio. Per questa piccola divinità, l’uomo

spreca le sue migliori energie. Gesù ci invita a odiare questo falso e ridicolo io; a odiare

l’attaccamento a cose e persone come ad oggetti di possesso. Insomma, a ribaltare i falsi valori del

mondo. A mettere al primo posto Dio e i valori del suo regno.

“Chi non porta la propria croce, non può essere mio discepolo!”. Le parole di Gesù sono rivolte a

tutti i credenti: prendere la croce significa scegliere Gesù. Che la vita, secondo Gesù, sia un

progetto, appare dal brano del Vangelo con quelle due immagini del costruttore che, prima di

costruire una torre, fa bene prima a tavolino i suoi calcoli; e del re che, prima di fare guerra,

anch’egli fa bene i suoi calcoli per evitare di essere sconfitto. Anche il cristiano, prima di

intraprendere la “sequela Christi”, deve sapere a cosa va incontro, motivare la sua scelta, non

tornare più indietro.

La Parola di Dio non è una parola qualunque: passa attraverso la testimonianza. Paolo non andò

nei suoi viaggi, a fare il predicatore di professione; non apparteneva all’ordine dei predicatori ma

dei testimoni; non andò come padre né come maestro, meno ancora come padrone; si presentò,

uomo fra gli uomini, preoccupandosi di non essere di peso ad alcuno, lavorando in pace con le sue

mani. Fu il primo e vero prete operaio. Non dobbiamo stupirci che i vescovi, successori degli

apostoli, vivano come gli altri, come Cristo e Paolo, che non cercarono distinzioni, e furono sempre

in polemica contro la religiosa ipocrisia, i turiboli maleodoranti. Se la comunità cristiana deve

essere una comunità fraterna, voi capite quante impalcature devono cadere! In genere, noi ci

difendiamo dal radicalismo del Vangelo con lo “spiritualismo”, senza comprendere che l’essere

figli di Dio deve tradursi in forme visibili dl fraternità. Noi abbiamo titoli a non finire. Nella società

civile, sono stati compiuti passi grandiosi nella direzione dell’uguaglianza, libertà, fraternità; nello

stato di diritto, quanti privilegi (meglio, pravilegi!) sono caduti; all’interno della chiesa, invece,

sopravvivono. La chiesa, in un passo del Concilio, riconosce che il mondo ha molto da insegnarci!

BUONA VITA!