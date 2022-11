La droga dei Cervinari. Processo per 38. Ecco chi va in abbreviato e chi in ordinario 23 Novembre 2022 - 13:31

VALLE DI SUESSOLA – Gli indagati coinvolti nella maxi operazione antidroga della scorsa primavera hanno scelto con quale procedimento essere processati. Rito ordinario per Nicola Amato, Umberto Zampella, Clemente Pelaggi, Giuseppe Servodio e i fratelli Papa, Anna e Antonio, alias ‘i picciuotti, Nunzia Floriano, Gennaro Morgillo.

Rito abbreviato invece per il ras Filippo Piscitelli, Giuseppina Abbate di Arienzo, Adriano Basilicata, Antonio Cimmino, Angelo Biagio Carfora, Lazzaro Cimmino, Raffaele Conte, Giuseppe D’Anna, Nicola De Lucia, Crescenzo De Rosa, Patrizia Di Palma, Luca Gagliardi, Alfonso Grego, Vincenzo Grego, Francesco Iannone, Gennaro Iannone, Massimo Migliore, Alfonso Morgillo, Veronica Morgillo, Antonio Naddeo, Antonio Piscitelli o nano e Antonio Piscitelli o cervinaro, Costanza Piscitelli. Giuseppe Piscitelli, Michela Piscitelli, Salvatore Piscitelli, Daniele Rivetti, Elena Rivetti, Raffaele Rivetti, Giuseppe Zampano.