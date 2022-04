LA DROGA DEI RIONI. Oggi il verdetto per gli 11 imputati: l’elenco delle condanne per Andrea Zampella & CO.

Caserta /Marcianise (gv) – Droga, accusati di aver creato un’associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, particolarmente attiva tra i comuni di Caserta e Maddaloni e persino in provincia di Foggia, oggi il verdetto per 11 imputati del Tribunale di Napoli.

Andrea Zampella, 14 anni e 8 mesi anni di Caserta; 10 anni e 4 mesi per Francesco Martucci (30 anni di Caserta), 7 anni e 5 mesi Ivan Martucci di Caserta 8 mesi Antonio Minutillo, 46 anni di Caserta.

Poi 6 anni e 10 mesi per Marlena Mazgaj, 22enne di Caserta; 6 anni e 10 mesi per Annalisa Pisani, 24 anni di Caserta; 3 anni e 8 mesi per Raffaele Caccia, 29 anni di Castello di Cisterna, e 3 anni e 6 mesi per Savino De Fazio, 39 anni di Cerignola; 5 anni e 11 mesi per Giorgio Monteforte, 38 anni di Maddaloni, 2 anni per Luigi Piscitelli, 34 anni di Maddaloni, 5 anni e 11 mesi Francesco Pisanti, 50 anni di Maddaloni. Antonio Minutillo 6anni e 10 mesi, 6 mesi per Ciro Di Filippo.

Nel collegio difensivo sono impegnati gli avvocati Giuseppe Foglia, Annibale Bove, Aldo Tagliafierro, Michele Ferraro, Sergio Ricca, Michele Sanseverino, Alfonso Schiavone, Salvatore Operetto e Marianna Febbraio.