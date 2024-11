La fortuna bacia il casertano: vinti quasi 50mila euro in un noto tabacchi del capoluogo. Poi doppietta Lotto a Cancello Arnone

Con vincite da 23.750 e 11.875 euro, entrambe con tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli

CASERTA/CANCELLO ARNONE – Campania a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di venerdì 22 novembre, come riporta Agipronews, centrato a Napoli un “5” da 24.957,56 euro presso il Tabacchi Riv. 218, situato in via Regina Margherita, 66. Nell’estrazione seguente, a Caserta è stato messo a segno un “5” da 48.266,23 euro presso il Tabacchi Biscardi, in via Marchesiello, 26.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 26 novembre è di 36,4 milioni di euro.

Cancello e Arnone, in provincia di Caserta, è stato invece protagonista dell’ultima estrazione del Lotto. Come riporta Agipronews, da segnalare una doppietta con vincite da 23.750 e 11.875 euro, entrambe con tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 3,9 milioni di euro, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.