LA FOTO. 118 SEMPRE PEGGIO. In tre giorni due ambulanze incidentate a pochi metri di distanza una dall’altra

RECALE – Un periodo a dir poco sfortunato quello delle ambulanze al 118 dell’Asl di Caserta. Solo nella giornata di domenica vi abbiamo raccontato di una forte collisione stradale che aveva visto coinvolta una Smart e un’ambulanza che si era addirittura ribaltata su un lato (GUARDA LE FOTO) .

Come se non bastasse la gestione critica e le carenze di mezzi e di personale, ci si mettono anche gli incidenti a provocare danni e disagi alle attività di trasporto in emergenza.