Schianto frontale: coinvolta un’ambulanza

RECALE – Incidente nella frazione Musicelle di Recale: coinvolta un ambulanza. Un frontale tra il mezzo di soccorso che dalla direzione Portico stava procedendo verso Recale e una utilitaria modello Opel. A favorire l’impatto, probabilmente, l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia caduta in queste ore. Non ci sarebbero feriti. È il secondo incidente che in questa settimana vede coinvolto un mezzo di soccorso