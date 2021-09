LA FOTO. 43enne di MADDALONI girà nuda per la città, fermata dalla municipale e 118

MADDALONI – Si è praticamente fermata una fetta di Maddaloni, precisamente la zona di zia di via San Francesco d’Assisi, tratto in cui una donna di 43 anni originaria della città è stata trovata senza vestiti a girovagare per la strada.

Scena che ha dell’incredibile per Maddaloni e che è durata quasi due ore, finché non è stata bloccata dagli agenti della Polizia municipale, grazie anche al supporto degli operatori di un’ambulanza. La donna, in evidente stato di shock, girava completamente nuda, inveendo anche contro le persone di passaggio. Ex operatrice di uno sportello bancario, la 43enne è stata portata al Moscati di Aversa per accertamenti.