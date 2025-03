LA FOTO. 73enne trovato morto in casa da un vicino. Ambulanza e carabinieri sul posto.

Il fatto è accaduto nella frazione Casi di Teano. L’uomo viveva da solo, dopo il recente decesso della sorella.

TEANO (EZ) – «La comunità ricorda Mario Compagnone (fratello di Maddalena). I funerali avranno luogo mercoledì 19 marzo alle ore 10, presso la chiesa di san Michele Arcangelo in Casi di Teano». Così la consigliera comunale di Teano, Rossella Compagnone, accenna via social alla morte improvvisa e inizialmente misteriosa, del povero Mario.

Invisibile da una settimana

Persona pacifica e benvoluta nella sua Casi di Teano, il 73enne (avrebbe compiuto 74 anni il prossimo mese di settembre) ormai viveva da solo dopo la recentissima scomparsa di sua sorella Maddalena Compagnone. Pare che non lo si vedesse da una settimana in giro per la frazione, proprio lui che amava tanto – vestito bene, borsello a tracolla e sigaro sulle labbra, avvolto in continue nuvole di fumo – percorrere il tratto che divide il suo paesello dal centro capoluogo.

class="wp-block-heading">Riverso a terra, nel giardino di casa

Così, a qualcuno è venuto in mente di recarsi presso casa sua per un saluto. Ed è così che sarebbe stata fatta la macabra scoperta, da un vicino. Mario è stato trovato riverso a Terra, carponi, privo di vita non si sa bene da quanto tempo; forse si tratta solo di tre giorni. È per questo motivo che oltre all’ambulanza del 118 e dopo l’arrivo del medico che ne ha accertato il decesso, sono stati allertati i carabinieri.

La morte deve essere apparsa quella tipica di un infarto. La salma, infatti, è stata già messa a disposizione dei familiari per il rito funebre, programmato per mercoledì e quindi la sepoltura. C’è tristezza a Casi, una comunità molto unita, per una persona pacifica che sapeva essere amico di tutti.