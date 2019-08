LA FOTO. Auto perde olio sulla carreggiata, arriva la municipale e…

SANTA MARIA CAPUA VETERE (t.p.) – Il pronto intervento degli agenti della polizia municipale ha evitato che si verificasse un brutto sinistro stradale.

Pochi minuti fa, all’altezza della rotonda di viale Europa a Santa Maria Capua Vetere un’auto, in seguito ad un guasto meccanico, ha perso olio lungo la carreggiata. I vigili si sono recati sul posto (come potete notare dalla foto a corredo di questo articolo) con una ditta specializzata per la rimozione del materiale liquido presente sull’asfalto evitando, dunque, un incidente.