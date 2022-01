LA FOTO. AVERSA. Auto in fiamme: vigili del fuoco in azione

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Auto in fiamme, automobilista salvo per miracolo. Auto in fiamme terrore tra i passanti. Ieri ad Aversa lungo la strada che congiunge Aversa a Melito, SS7bis, un vasto incendio divora auto allarme tra i residenti. Sono state avvistate delle enormi fiamme e una colonna intensa di fumo, allarmati i cittadini e gli automobilisti hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto un’autopompa dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e domato le fiamme, sprigionate da una vettura in transito. Si tratta di una vettura che è stata divorata e distrutta completamente dalle fiamme, pare un corto circuito alla base dell’incendio al momento nessuna pista è esclusa, fortunatamente all’interno non vi erano persone presenti, fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.