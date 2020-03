AVERSA – Sono divampare delle fiamme su via Corcioni, ad Aversa, all’interno del locale Aversu, un ristorante/pizzeria che da poco ha riaperto i battenti sotto una nuova gestione. È il secondo caso di incendio per questo locale, considerato che anche durante la precedente proprietà ci fu un rogo. Le fiamme sono divampate mentre all’interno del locale si trovavano i clienti. Fortunatamente pochi danni e nessun ferito. Pare che tutto sia nato per colpa di un corto circuito.