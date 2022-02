LA FOTO. AVERSA. MOVIDA VIOLENTA. Beccato giovanissimo con un coltello di 15 centimetri: DENUNCIATO

AVERSA – In Aversa e Cesa, all’esito di un servizio di controllo della cd “movida”, i carabinieri della Compagnia di Aversa, unitamente a quelli della SIO del 10° RGT “Campania” ,hanno deferito in stato di libertà 7 persone per reati quali: guida senza patente perché mai conseguita; ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato; sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro; gestione illecita di rifiuti speciali all’interno di una officina meccanica.

Tra le persone denunciate anche un minore trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 15 cm.

Sono state poi elevate 65 contravvenzioni per violazioni al codice della strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente, senza casco e senza cintura. Controllate poi 884 persone e 486 veicoli.