LA FOTO. BAIA DOMIZIA. Ogni scusa è buona per “AMMUCCHIARSI”: una folla di dementi sul lido a far selfie vicino la tartaruga spiaggiata e morta

BAIA DOMIZIA (g.g.) – C’è un aspetto che va sottolineato riguardante la vicenda della tartaruga Caretta Caretta che si è spiaggiata oggi pomeriggio nel lido Rendez Vous e che non abbiamo sottolineato nel nostro primo articolo. Parliamo della reazione della gente, di tutti i bagnanti, risultata a dir poco demenziale perché in centinaia si sono accalcati, addirittura accavallati, scaraventandosi letteralmente sul luogo del ritrovamento per per scattare i selfie con la carcassa non pensando minimamente ai problemi e alle difficoltà, ai problemi legati alla sicurezza nell’attività di prevenzione contro il covid, virus contagiosissimo e, soprattutto, vivo e vegeto. Ma in tanti sembrano dimenticarlo, come dimostrano queste fotografie arrivate da una sfogliatissima spiaggia di Baia Domizia.