LA FOTO. Blitz dei carabinieri: sequestrati botti proibiti, 52enne denunciato

MACERATA CAMPANIA – I Carabinieri della Stazione di Macerata Campania, nel corso di un servizio finalizzato a contrastare la fabbricazione e la vendita di artifizi pirotecnici di genere proibiti hanno eseguito, in quel centro, mirati controlli procedendo al rinvenimento e sequestro di 2,5 Kg di prodotti pirici proibiti. Il materiale è stato rinvenuto in un locale di pertinenza dell’abitazione dove risiede un cinquantaduenne del luogo. L’uomo è stato contestualmente deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di materiale esplodente.