LE FOTO. Camion si schianta contro tir fermo in corsia di emergenza, un ferito grave

CASERTA -Questo pomeriggio verso le ore 16:00 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono nuovamente intervenuti sull’autostrada A1, questa volta nel tratto che va dal casello di Capua verso Caianello, al Km 715,300, allertati dai viaggiatori per un incidente stradale avvenuto tra due mezzi pesanti. Arrivati immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno soccorso un uomo rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo di uno dei mezzi pesanti , di cui uno vuoto ed uno trasportante fuochi d’artificio, assicurandolo alle cure del 118 presente sul posto con autoambulanza. Attualmente la squadra intervenuta, assistita anche da un’ autobotte ed un’autogru proveniente sempre dalla sede Centrale del Comando, sta effettuando opera di messa in sicurezza del veicolo trasportante fuochi d’artificio. Per le operazioni di soccorso è stato necessario chiudere di nuovo il transito autostradale che tuttora rimane bloccato.