LA FOTO CASAL DI PRINCIPE. Assembramento pericoloso, stamattina, davanti all’ufficio postale, a pochi metri dalla casa del sindaco

CASAL DI PRINCIPE – Si tratta di uno dei due uffici postali che si trova a poca distanza dall’abitazione del sindaco Reanto Natale. Come si può vedere dalla foto, scattata pochi minuti fa, ci sono molte persone che si sono accalcate, a causa probabilmente della restrizione che regola l’accesso in ragione di uno alla volta. Chiaramente si vede che la maggior parte degli utenti sono sprovvisti di mascherina però si vede anche che alcuni di loro non rispettano la distanza di sicurezza e si sa che se una mascherina non viene utilizzata correttamente, questo può portare un contagio.

In questo caso, non possiamo prendercela direttamente con le persone che sono andate in ufficio postale. Perchè se gli uffici sono aperti, allora chi ritiene di avere delle valide ragioni per andarci, non può essere perseguito penalmente. E’ ovvio che in questi casi, andrebbe domandato ad ognuno di loro, i motivi. Siamo sempre nell’ambito di una grande situazione di incertezza anche nella messe incredibile di decreti sfornati ieri: un’ordinanza congiunta del ministero della salute e dell’interno, un paio di decreti con allegati del presidente del consiglio e poi ovviamente non poteva mancare l’ordinanza del presidente De Luca. Così la gente non ci capirà veramente più nulla.