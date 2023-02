LA FOTO. CASERTA. Che vergogna! Parcheggia sul marciapiede e impedisce il passaggio all’anziana in sedia a rotelle

Ovviamente di vigili urbani nemmeno l’ombra. Un “imbecille” ha lasciato la sua auto sul marciapiede di via Santorio e la badante della donna in carrozzella ha dovuto fare una rischiosa manovra per aggirare l’ostacolo.

CASERTA Che ci siano i vigili a Caserta ognun lo dice, dove siano nessun lo sa. Forse è un’esagerazione sostenerlo anche parafrasando Metastasio a riguardo dell’araba fenice, ma stamattina nelle vie del centro non c’erano per dare una sonora lezione all’imbecille che, parcheggiando platealmente sul marciapiede di via Santorio ha impedito il passaggio ad un’anziana signora costretta su una sedia a rotelle e imponendo alla badante che l’accompagnava una faticosa e rischiosa manovra per aggirare l’ostacolo. L’episodio è talmente insopportabile che non si possono fare che due cose. Intanto augurare –non per cattiveria, per carità, ma per un insopprimibile senso di equità primordiale – che un parente dell’automobilista strafottente si trovi in una stessa situazione di modo che impari la lezione. Quella di non fare agli altri ciò che non vorresti che ti fosse fatto. La seconda, mettere a disposizione degli organi di polizia stradale la targa della vettura, che abbiamo parzialmente oscurato ma di cui disponiamo per intero, per procedere a suo carico se potranno e vorranno.