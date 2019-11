LA FOTO CASERTA. Fratelli d’Italia, presentata la new entry Alfonso Oliva. Ecco i consiglieri comunali di Casaluce, Carinaro e Casal di Principe che hanno aderito

CASERTA – Questa mattina si è tenuto presso la segreteria provinciale di FdI la conferenza di presentazione delle nuove adesioni al partito in provincia di Caserta. Tanti amministratori di città un cui FdI ancora non era presente hanno, infatti deciso di aderire al partito caro a Giorgia Meloni. In particolare hanno aderito il consigliere comunale di Aversa Alfonso Oliva, il consigliere comunale di Carinaro Alfonso Bracciano, il consigliere comunale di Casaluce Giovanni D’Ambrosio, il consigliere comunale di Casal di Principe Franco Russo e Giuseppe Marinelli, già consigliere comunale di Lusciano che consigliere provinciale. Sono state altresì ratificate le nomine di coordinatori cittadini di Giuseppe Veneziano per il comune di Casaluce, Gennaro Vastano per il comune di Liberi, e Geltrude Giusti per il comune di Capua. Presenti alla conferenza stampa tutta la dirigenza di FdI, il presidente regionale Gimmi Cangiano, il presidente provinciale Enzo Pagano, La consigliera provinciale Gabriella Santillo, il responsabile dell’organizzazione provinciale Claudio Ursomando e la senatrice Giovanna Petrenga. Presenti alla conferenza il segretario nazionale del Movimento Sovranità Nazionale Marco Cerreto, il coordinatore provinciale di MSN Pino Cannavale ed il responsabile giovanile MSN di Caserta Gianmichele Castello.