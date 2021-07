LA FOTO CASERTA. Fumo nero sulla Variante, auto prende fuoco in galleria. LA DINAMICA

CASERTA/MADDALONI – Nel primo pomeriggio di oggi verso le ore 13 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti con una squadra proveniente dalla sede Centrale per un incendio di un’auto avvenuto all’interno della galleria “Parco della Reggia” sulla SS 700, in direzione Maddaloni. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato l’auto avvolta dalle fiamme che dalla parte anteriore del motore si stavano propagando verso tutta l’autovettura, generando un denso fumo nero che bloccava la circolazione all’interno della galleria. Immediatamente si provvedeva a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’intera area ripristinando la corretta viabilità pesantemente compromessa dal fumo sprigionatosi.