LA FOTO. CASERTA. Donna investita in attesa di un’ambulanza da oltre mezz’ora. A prestare un primo soccorso…

E’ successo poco dopo le 19,00 di questa sera

CASERTA – Donna investita in Corso Giannone ad angolo via Sant’Antonio da Padova. Al momento non siamo in grado di fornire ulteriori informazioni. Testimoni sul posto riferisco di aver richiesto l’intervento di un’ambulanza e che ad oltre mezz’ora dalla richiesta, inoltrata alla centrale del 118, sul posto è intervenuta sì un’ambulanza ma privata la quale si trovava a transitare in zona e alla vista della donna ferita si è fermata per un primo soccorso in attesa dei sanitari.