LA FOTO. CASERTA. Questa è l’auto dell’uomo che ha provato a fare la truffa dello specchietto in pieno centro

CASERTA – E’ avvenuto in pieno centro questa volta, davanti a decine di persone, sorprese da quella che è una tattica vecchia come il mondo. Intorno alle 15:30, su via Turati, a pochi passi da piazza Matteotti, è stata fotografato quest’auto dove all’interno si trovava l’uomo che ha provato a fare una truffa, la truffa per antonomasia delle nostre zone: la truffa dello specchietto. Il fatto è avvenuto su piazza Matteotti ma il malcapitato, questa volta, non solo non ci è cascato, mandando a farfalle il tentativo del truffatore, ma ha anche seguito l’uomo, fotografando la vettura.

Ovviamente, abbiamo oscurato la targa ma, nel caso in cui ne avessero bisogno, gli inquirenti potranno richiederci la foto senza “censura”.