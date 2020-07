LA FOTO CASERTA. Via Battisti: mezzo temporale e caditoie colme. Pericolo allagamenti. E noi siamo sempre qui a dire le stesse cose

CASERTA – Bisognerà sempre pregare Iddio o, per i non credenti, Giove Pluvio, affinché Caserta non sia colpita da una perturbazione e da una precipitazione come quella che, nei giorni scorsi, ha letteralmente messo in ginocchio Palermo.

Questo perché nelle condizioni in cui si trova l’intera struttura fognaria e quelle delle acque di scolo, si rischia la catastrofe.

Questa fotografia è stata scattata, pochi minuti fa, in via Cesare Battisti, in pieno centro a Caserta, ed è solamente un esempio dello stato in cui versano le caditoie per effetto di una precipitazione che è stata piuttosto intensa ma breve e non certo devastante.

L’allagamento è sempre dietro l’angolo. Noi siamo qui a ogni temporale a scrivere sempre le stesse cose.

Al Comune di Caserta, in altre faccende affaccendata, la coppia degli appalti e delle proroghe d’oro formata da Carlo Marino e Franco Biondi, fa spallucce e se ne frega, anche perché nessun tipo di autorità, né la cosiddetta opinione pubblica, li cacciano per l’assoluta inesistenza di un’amministrazione attiva.