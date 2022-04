CASERTA – Due casertani sono stati sorpresi nei boschi di Sant’Elia Fiumerapido in provincia di Frosinone, mentre sversavano rifiuti tra gli alberi. Si tratta di un uomo e una donna che hanno abbandonato i materiali tra querce e faggi, a ridosso della superstrada Cassino-Atina. La scena è stata ripresa dalle telecamere piazzate in zona, come si vede dall’immagine che pubblichiamo in alto.