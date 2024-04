LA FOTO. COLPACCIO NEL CASERTANO. Scommettitore sbanca con “bolletta” record

La vincita si è registrata presso l’agenzia Eurobet

CASERTA – Un fortunato scommettitore casertano indovina il risultato esatto del match Monza Napoli riuscendo a portare a casa ben 15mila euro, posta cinquanta volta superiore a quella che è stata la puntata.

Il colpaccio si è registrato presso l’agenzia Eurobet di via Enrico Caruso al Parco Cerasola dove lo scommettitore ha investito 300 euro sul successo esterno del Napoli azzeccando il risultato non certo comune per la serie A.