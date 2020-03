LA FOTO. CORONAVIRUS S.MARIA C.V. La DHI ritirerà i rifiuti a casa dei contagiati: ecco come

SANTA MARIA CAPUA VETERE (com.sta.) – Parte oggi nel Comune di Santa Maria Capua Vetere il servizio dedicato ai rifiuti che provengono da abitazioni in cui dimorano soggetti positivi al Covid-19.

Il Comune, l’assessorato all’ambiente e la Dhispa, azienda gestrice del servizio, hanno definito e standardizzato una procedura idonea al ritiro dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui si trovano i cittadini positivi al Covid-19 o soggetti a quarantena obbligatoria.



Il comune di Santa Maria Capua Vetere , tra i primi ad attivare un iter adeguato per il ritiro dei rifiuti delle persone contagiate, ha previsto con la Dhispa spa le seguenti fasi del servizio :

consegna KIT per il ritiro rifiuti (sacchi, nastro adesivo e contenitore) al domicilio della persona positiva in assistenza domiciliare.

Il gestore eseguirà la raccolta dei rifiuti 2/3 volte a settimana .

All’arrivo al domicilio l’operatore contatterà telefonicamente l’assistito invitandolo a esporre fuori dalla porta il contenitore con i rifiuti.

I rifiuti saranno conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata.

I cittadini dovranno posizionare il contenitore con i rifiuti in un luogo in cui gli operatori possano accedere agevolmente.

Il gestore DHi spa manderà questi rifiuti direttamente a incenerimento senza alcun trattamento preliminare attivando dunque una serie di procedure mirate a preservare il personale incaricato da qualsiasi rischio di contagio.

“La nostra azienda insieme al Comune di Santa Maria Capua Vetere, ha trovato un iter adeguato per il ritiro dei rifiuti delle persone contagiate. Dalla prossima settimana il servizio sara’ esteso agli altri Comuni della dove gestiamo il servizio di igiene urbana, dal Comune di Curti,fino a quello di Mondragone dove presto subentreremo”. dichiara L’account manager dell’azienda dhi spa,la Dott.ssa D’aiello Miriam

Continua dicendo:”Il lavoro fatto è un lavoro di squadra tra amministrazioni e azienda ma dove gli operatori ecologici hanno un ruolo cruciale. Desidero infatti ringraziare il personale impegnato nella pulizia e nella igienizzazione delle strade, così come nella raccolta dei rifiuti, essi stanno dando prova di grande efficacia e spirito di collaborazione. Un plauso a loro che con dedizione e serietà contribuiscono a gestire questa emergenza per il bene dei cittadini e della collettività!”