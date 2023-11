LA FOTO. DANNI DEL MALTEMPO. Crollo di parte del soffitto della chiesa: è inagibile

GRICIGNANO D’AVERSA – Sono in corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco presso la Chiesa di Sant’Andrea,A Gricignano d’Aversa che questa notte ha subito un crollo causato dalle infiltrazioni.

Dalle prime verifiche la chiesa è inagibile.

Avviseremo immediatamente – ha detto il sindaco Sanatgata – la Curia di Aversa per chiedere un intervento immediato di messa in sicurezza e i lavori di ripristino per poter restituire ai fedeli la chiesa nel più breve tempo possibile.