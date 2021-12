LA FOTO del violento frontale tra un’auto e un camion

I/ Tra Maddaloni e Santa Maria a Vico si è registrato un incidente pochi minuti fa

MADDALONI – Pesantissimi i danni per il possessore di questa vettura di colore azzurro, protagonista sfortunato di un incidente stradale in via Colle Puoti, zona che divide Santa Maria a Vico, precisamente la frazione di San Marco Trotti, dalla città di Maddaloni.

La Ford che vedete in foto si è schiantata contro un camion, un impatto che pare violento dalle vicissitudini del cofano della vettura, ma che fortunatamente non ha provocato conseguenze fisiche sia per l’uomo sul mezzo pesante, sia per colui che era alla guida dell’auto.