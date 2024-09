LA FOTO DELL’ANNO. CASERTA, la città delle “zoccole”. Altro che derattizzazione promessa, da Carlo Marino, questa è San Leucio

L’ha messa in rete, con una sua nota, che pubblichiamo integralmente, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pasquale Napoletano



IL COMUNICATO STAMPA DI PASQUALE NAPOLETANO

CASERTA – Nonostante l’annuncio di un intervento straordinario di derattizzazione per il 9 agosto, la città di Caserta continua a essere infestata da ratti, con numerose segnalazioni che provengono dai cittadini di varie zone. Tale situazione, oltre a rappresentare un problema per l’igiene pubblica, mette a rischio la salute dei cittadini e il decoro urbano.

È inaccettabile che, nonostante le rassicurazioni fornite dall’amministrazione comunale, non si notino miglioramenti tangibili. Per questo motivo, abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco e all’Assessore competente per fare chiarezza su quanto è stato fatto e cosa si intende fare per risolvere definitivamente il problema.

Chiediamo trasparenza sulle operazioni effettuate e l’adozione di misure straordinarie e risolutive che possano garantire ai cittadini una città pulita e sicura. Il nostro impegno sarà quello di monitorare attentamente la situazione e di vigilare affinché l’amministrazione comunale mantenga le promesse fatte alla comunità.

Avvocato Pasquale Napoletano Consigliere Comunale FdI