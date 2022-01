LA FOTO. Distruzione nella piazzetta dedicata a Massimo Troisi

S/ L’assenza di videocamere di sorveglianza potrebbe far diventare davvero complesso scoprire i responsabili

PARETE – Brutto episodio quello che si è registrato nel comune di Parete. Per l’ennesima volta, la piazzetta dedicata l’attore napoletano Massimo Troisi, amatissimo dal pubblico di tutta Italia, come trasversale il suo apprezzamento tra le generazioni, è stata presa di mira dai vandali. Quelli che possiamo definire tranquillamente come dei malviventi hanno divelto delle panchine, distrutto servizi igienici e qualsiasi cosa avessero la possibilità di devastare.

Possiamo dare per certo, da quello che emerge, che non avremo la possibilità di scoprire chi sono i responsabili tramite le videocamere di sorveglianza, visto che queste mancano nella piazzetta.