CAPODRISE – Un richiesta di aiuto che arriva dal web quella espressa da un abitante di via Giannini, a Capodrise. La zona non distante dal confine con Marcianise, non ha retto alle enormi piogge di queste ore. Ma soprattutto, a non aver retto è stato il sistema fognario. Insieme all’acqua arrivata da sopra, dal cielo, è arrivata anche quella da sotto, delle fogne, con tanto di ratti che si sono trovati a diventare ospiti del povero malcapitato.