LA FOTO. Fuggono all’alt della polizia e si schiantano contro un’auto

CASERTA – Scappano all’alt della polizia e durante la fuga si schiantano contro una vettura all’angolo tra via Cornacchia e piazza Cattaneo.

E’ quanto accaduto questa mattina poco dopo le 12:00. Il mezzo su cui viaggiavano due giovani non si sarebbe fermato all’alt della polizia. Ne è nato un inseguimento per le strade del centro durante il quale il mezzo ha impattato contro un’altra vettura rovinando al suolo. Feriti in modo lieve i due in sella allo scooter bloccati e condotti in Questura per accertamenti.