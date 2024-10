LA FOTO. Furgone avvolto dalle fiamme nei pressi del casello autostradale, tempestivo intervento dei vigili del fuoco

Il conducente, alla vista delle fiamme, subito è sceso dal veicolo dando l’allarme prima che il fuoco divorasse tutto.

PASTORANO – Nel tardi pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano è intervenuta in via SS.7 Appia nel comune di Pastorano. Un furgone cassonato, appena uscito dal casello di Capua in direzione Sparanise, ha preso improvvisamente fuoco per un guasto al motore. Il conducente, alla vista delle fiamme, subito è sceso dal veicolo dando l’allarme prima che il fuoco divorasse tutto. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di salvare la parte posteriore del mezzo e il suo carico caratterizzato da materiale edile. L’incidente ha provocato anche problemi di traffico con la chiusura del tratto interessato dell’Appia.