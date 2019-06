RECALE – Non è ancora chiaro quale sia stato il motivo per cui un giovane, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30, sia andato in escandescenze all’interno di un bar di via Roma a Recale. Si sono vissuti veri attimi di paura, finché, il provvidenziale intervento dei vigili urbani, ha riportato la calma. Sul posto è giunto anche un familiare che ha portato via il ragazzo ormai già placatosi.