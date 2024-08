LA FOTO. Gli abusivi dei panini sul lungomare: 4 denunciati. IL RESOCONTO UFFICIALE

MONDRAGONE – Come raccontato questa mattina (LEGGI QUI), su via lungomare Camillo Federico, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, unitamente a personale della locale Guardia Costiera hanno denunciato in stato di libertà, per occupazione abusiva dell’area demaniale marittima, quattro titolari di attività ambulanti di ristorazione (paninoteche).

Nella circostanza le attrezzature mobili presenti sul posto sono state sequestrate e affidate in custodia agli utilizzatori. L’intera area, le opere di tipo fisse e i veicoli, sono stati, invece, affidati in custodia al Sindaco del comune di Mondragone.

L’attività odierna è scaturita a seguito del deferimento di due dei quattro odierni indagati per furto e allaccio abusivo alla rete elettrica, accertato il 2 agosto u.s. a seguito di mirato servizio espletato dai militari dell’Arma con l’ausilio di personale specializzato dell’unità di verifiche della società per la fornitura di energia elettrica “e-distribuzione s.p.a.”.