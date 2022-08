Pochi minuti fa

MARCIANSIE – Momenti di panico si sono vissuti pochi minuti fa per un incendio divampato in una pizzeria all’interno del polo del Centro Commerciale Campania. Il rogo sarebbe stato causato da un corto circuito partito da una friggitrice. Al momento non si segnalano feriti né intossicati. La situazione sembra già essere tornata alla normalità, solo un grande spavento per i presenti.